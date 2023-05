Hotel Rigopiano | il gup di Pescara “valanga era imprevedibile Escluso il collegamento tra condotte imputati e crollo”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Quando il 23 febbraio il giudice per l’udienza preliminare diassolse la maggior parte degliper il disastro delfu chiaro nella decisione aveva pesato la valutazione se lache travolse il resort, gli ospiti e i lavoratori – 29 vittime – fosse davvero. E oggi con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza è arrivata la certezza. C’è l’imprevedibilità dell’evento alla base del verdetto del giudice Gianluca Sarandrea e una non riscontrabile responsabilità degliche “esclude ilcausale tra la presunta condotta omissiva tenuta ed ildell’”. Un disastro colposo, compiutosi tra il 18 e il 19 gennaio ...

"Nel caso in esame " si legge nelle motivazioni del gup - alcun dubbio sussiste in ordine al fatto che il crollo dellpossa rientrare a pieno nei presupposti sopra descritti con ...limitatamente alla condotta relativa alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'". Nelle motivazioni, Sarandrea sottolinea "come ai sensi della Legge quadro della ......imputati in ordine al reato di cui al capo 1 dovendosi dunque escludersi qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati e il crollo dell'". È ...

Rigopiano, il gup: "Per il crollo dell'hotel la Regione non ha responsabilità. La valanga era imprevedibile" la Repubblica

In 274 pagine di motivazioni il gup di Pescara Gianluca Sarandrea spiega perché 25 su 30 imputati sono stati assolti nel processo abbreviato sulla tragedia di Rigopiano, l'hotel crollato il 18 gennaio ...La valanga era imprevedibile: è in sostanza quanto emerso nelle motivazioni della sentenza di primo grado sul processo relativo alla tragedia dell’hotel Rigopiano, distrutto da una valanga il 18 ...