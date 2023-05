Hostess di 23 anni arrestata in Arabia Saudita | la madre | È tutto un equivoco | mia figlia non si è mai drogata E conosce bene il mondo arabo

(Di lunedì 22 maggio 2023) La Farnesina, dopo oltre due settimane, ha finalmente saputo in quale carcere sia detenuta Ilaria De Rosa. Ma non riesce ad avere un colloquio. La ragazza, originaria del Trevigiano, viveva da due mesi a Jeddah

Ilaria De Rosa si trova in un carcere femminile a 45 chilometri da Jeddah. Dopo giorni di richieste la Farnesina ha saputo dove si trova ladi 23arrestata all'inizio di maggio in Arabia Saudit a con l'accusa di detenzione e spaccio internazionale di stupefacenti. Quando e perché sia stata arrestata rimane ancora un mistero ...- Stefano Bosa, sindaco di Resana, ha appena fatto visita alla famiglia di , ladi 23arrestata in con l'acussa di detenere sostanze stupecacenti. La famiglia è preoccupata perché non è ancora riuscita in alcun modo a mettersi in contatto con lei. Sperano di avere ...A parlare in un'intervista alla Stampa è Marisa Boin , 55, operaia di Resana (Treviso) e mamma di Ilaria De Rosa , la 23ennedi una compagnia aerea lituana - la Avion Express - arrestata ...

Hostess di 23 anni arrestata in Arabia Saudita, la madre: "È tutto un equivoco: mia figlia non si è mai droga… la Repubblica

“Ilaria si è trovata in un guaio più grosso di lei, ma non ha mai fatto uso di droga ed essendo abituata a studiare e a lavorare all’estero sa bene che, soprattutto in certi Paesi, è un rischio enorme ..."Fermata mentre era in auto con tre amici, uno dei quali aveva una canna". Dal 4 maggio non si hanno notizie di Ilaria De Rosa, hostess di 23 anni originaria di Rasana nel Trevigiano, sparita alla ...