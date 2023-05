Hostess arrestata a Gedda | domani la visita consolare in carcere

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una giovaneitaliana di 23 anni, Ilaria De Rosa, è statanei giorni scorsi in Arabia Saudita. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato al suo fermo, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l’autorizzazione per unain, che dovrebbe tenersi. La giovaneitaliana di 23 anni, Ilaria De Rosa, è statail 5 maggio in Arabia Saudita Il consolato generale italiano aè inoltre in contatto con i familiari dellae con le autorità saudite per cercare di arrivare a una soluzione positiva della vicenda. Di Ilaria De Rosa si erano perse le tracce il 5 maggio, data alla quale la ...

