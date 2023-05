Hockey ghiaccio | Mondiali 2023 | la Svezia sul velluto | Ungheria retrocessa

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Arriva quasi al termine la prima tranche di gare dei Campionatidisu. Nel penultimo giorno dedicato alla fase gironi si sono disputati quattro incontri, due del girone A e due del girone B. Nel raggruppamento A da menzionare la vittoria solida dellaai danni della Danimarca, team arginato senza patemi per 1-4. La delicatissima sfida salvezza tra Austria eè invece terminata ai penalty con il risultato finale di 4-3. In virtù di questo responso i magiari sono ufficialmente retrocessi in I Divisione. Nel raggruppamento B spicca invece la clamorosa vittoria della Norvegia che, ai rigori, ha superato per 5-4 il Canada, squadra che ha incasellato la seconda sconfitta consecutiva nella rassegna iridata. Bene invece il Kazakistan che ha chiuso la ...