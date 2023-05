Highlights Italia-Brasile 3-2 | Mondiale Under 20 2023 VIDEO

(Di lunedì 22 maggio 2023) È un esordio con i fiocchi quello dell’nel20 Argentina: i ragazzi guidati da Carmine Nunziata giocano un primo tempo spettacolare e poi, grazie ad un’ottima gestione e ad una solida fase difesiva messe in mostra nella seconda frazione, portano a termine l’impresa di battere il: 3-2 il punteggio in favore dei giovani rappresentanti del tricolore, che danno il via con il sorriso alla loro avventura argentina. Riviviamo quanto accaduto in campo con glidella sfida. SportFace.

Conference, è Fiorentina - West Ham La cronaca di Lecce - Spezia 0 - 0 () Se non per l'...e Roma FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Il Napoli è campione d': la ...Guarda il meglio della quindicesima tappa del Giro d'vinta da Brandon McNulty (UAE Emirates). Solo nel finale Almeyda e Roglic danno un colpo all'acceleratore: poco rispetto a quello che aspettano i ...Glidel match tra Holger Rune e Daniil Medvedev , valevole per la finale degli Internazionali d'2023 , in cui il tennista russo si è imposto in due set sul danese mediante il punteggio ...

Mondiale Under20, l'Italia stende il Brasile 3-2 all'esordio: Prati e doppietta di Casadei Sky Sport

Inizia benissimo il Mondiale Under 20 dell'Italia: 3-2 ai più quotati pari età del Brasile, sconfitto grazie ai gol di Prati e ...L’Italia parte alla grande e batte il Brasile 3-2 nella prima partita degli azzurri nel gruppo D dei Mondiali Under 20, giocata allo stadio “Malvinas Argentinas” di Mendoza davanti a oltre 35mila ...