Helena | Fabio o Pamela | chi uscirà da L’Isola dei Famosi? I sondaggi

Leggi su biccy

(Di lunedì 22 maggio 2023) Parliamo di. Chi sarà il nuovo eliminato della 17esima edizione dedeifraPrestes,Ricci eCamassa? Chi vuoi salvare tra? #Isola pic.twitter.com/EPX0EKroDQ —dei(@IsolaDei) May 15, 2023 Il pubblico è stato chiamato a votare in positivo (ovvero hanno risposto alla domanda “Chi vuoi salvare?”) e isembrerebbero essere tutt’altro che chiari. Ad avere la peggio potrebbe essere chiunque. Il naufrago, ovviamente, prima di tornare in Italia, approderà adi Sant’Elena dove troverà gli eliminati delle scorse puntate, ovvero Gian Maria Sainato e ...