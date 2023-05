Helen Mirren rilancia le sfumature pastello con l’hair look audace di Cannes

(Di lunedì 22 maggio 2023)è una continua sorpresa. Questa volta l’attrice hollywoodiana di ritorno al Festival diha catturato la scena alla cerimonia d’inaugurazione. Come? Seguendo un trend (o forse lanciandolo). La sua scelta beauty ha resoindiscusso protagonista. Se esiste una certezza glam che i fan apprezzano particolarmente di anno in anno è la presenza disui red carpet più importanti. Di ritorno al Festival di, l’attrice non ha perso tempo a direzionare l’attenzione su di sé, o meglio sui propri capelli. Pilastro del cinema hollywoodiano, ogginon è stufa di stupire e, anzi, ha preparato un ambizioso hairsul red carpet francese destinato a dettare ...

L'attrice premio Oscarsi è immersa oggi tra gli stand di "Artigianato d' eccellenza", la mostra mercato del made in Italy d'autore in ospitata nell'ex Chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce. Con indosso ...Si chiama Caligola - The ultimate cut , ma quella presentata a Cannes Classic - tra le opere Hitchcock e Godard - è solo l'ultima versione del film, in una guerra cinematografica iniziata cinquant'...Fast X sancisce poi il ritorno di, già apparsa in qualche capitolo della saga. Girato anche in Italia - fra Roma, Genzano e Torino - il lungometraggio è diretto da Louis Letterier ed ...

Helen Mirren tra gli stand della mostra dell'artigianato a Lecce Agenzia ANSA

(ANSA) - LECCE, 21 MAG - L'attrice premio Oscar Helen Mirren si è immersa oggi tra gli stand di "Artigianato d' eccellenza", la mostra mercato del made in Italy d'autore in ospitata nell'ex Chiesa di ...La riedizione, da cui Brass ha preso le distanze, presentata a Cannes Classic. L'autore girerà anche un doc sulla lavorazione: "Quello che ...