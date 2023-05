Guerra in Ucraina | si allungano i tempi per i jet F-16 | tempi lunghi per l' addestramento dei piloti

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’annuncio del Joe Biden sulla disponibilità a garantire aerei da combattimento a Kiev ha sbloccato un’Europa fin qui riluttante. Ora c’è la disponibilità ad andare avanti, ma occorre procedere per gradi, e questo per il partner ucraino vuol dire attendere.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Prigozhin: "Missione compiuta, Wagner via da Bakhmut tra il 25 maggio e il ... la Repubblica

L'Ucraina si prepara alla controffensiva anche dal mare. E lo sta facendo grazie allo sviluppo di un esercito di droni da combattimento subacqueo che saranno utilizzati contro la flotta di Putin.La regista Yevgenia Berkovich e l’attrice Svetlana Petriychuk sono state chiuse in carcere per “giustificazione del terrorismo”, scrive il Monde ...