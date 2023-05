Guerra in Ucraina | le scelte Nato rappresentano un criminale salto di qualità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Leassunte nell’ultima settimana dai paesi occidentali disegnano uno scenario di aggravamento dellaincon rischi drammatici per il nostro futuro. Dieci giorni fa la Gran Bretagna ha annunciato che consegnerà all’missili a lungo raggio denominati Storm Shadow e tre giorni fa, al G7, Biden ha annunciato che gli Usa addestreranno piloti ucraini sugli F16 che qualche altro paese appartenente alladarà all’. Per avere idea della scelta, i missili Himars che gli Usa avevano dato nei mesi scorsi all’avevano una gittata inferiore ai 100 km, mentre i missili inglesi arrivano a 300 km e quindi possono essere lanciati senza problemi sul territorio russo. Per quanto riguarda la fornitura degli F16, è opportuno ricordare che la ...