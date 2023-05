Le parole che emozionano su Facebook ' Volevo regalarti qualcosa che rimanesse per sempre - ha scritto- , anche se è soltantocosa che serve per noi umani siamo rimasti su questa terra. ...... accarezzarci e condividere i pensieri della giornata di lavoro, incasa dove costruivamo giorno dopo giorno il nostro futuro. Con tutto l'amore che ho. Per sempre tua'. TI POTREBBE ...Tua". Tamagnone, veterinario molto stimato che lavorava con il padre indelle cliniche più conosciute di Como, era in scooter a Rebbio quando si era schiantato contro un camioncino che ...

Guenda, una panchina per il fidanzato Alberto morto nell'incidente stradale ilmattino.it

Guenda Giulia Fugazza e il commovente messaggio social per il compagno Alberto Tamagnone morto in un incidente stradale in scooter contro un furgone lo scorso dicembre a San Fermo (Como).Una panchina a San Fermo (Como) con dedica d'amore al fidanzato, morto in un incidente. E' l'ultimo dono di Guenda Giulia Fugazza per il compagno Alberto Tamagnone, scomparso a dicembre a 29 anni a ca ...