Grande Fratello Vip | tensione alle stelle | Rissa infuocata in cucina tra due vippone

(Di lunedì 22 maggio 2023) Oggi Notizie IlVIP continua a far discutere il pubblico con le sue tensioni e le liti tra i concorrenti. In particolare, le nuove entrate stanno creando non pochi problemi ai vipponi veterani. In questo articolo vedremo cosa è successo intra Dana Saber e Patrizia Rossetti, che ha portato la prima a un crollo emotivo. Scopriamo insieme i dettagli di questa ennesima discussione nella Casa più spiata d'Italia. Di cosa parla questo articolo... IlVIP è un reality show di successo su Canale 5 Il clima dentro la casa è molto teso e ci sono molte liti tra i concorrenti Recentemente, le new entry hanno causato ulteriori tensioni tra i concorrenti veterani Dana Saber è stata coinvolta in un forte scontro con Patrizia Rossetti ina causa delle ...

La pungente risposta non è tardata ad arrivare, dato che l'opinionista delVip 7 ha fatto questa precisazione : 'Beh l'apice del successo lo ha raggiunto con me'. L'opinionista del ...Tutti i van dei vari reality hanno subito temuto per le loro ship preferite, a partire dagli spettatori di Uomini&Donne, fino a quelli delVip. A scatenare il dibattito sono stati ...Leggi Anche Sonia Bruganelli smentisce la rottura con Paolo Bonolis: 'Siamo una coppia forte' Leggi Anche 'Vip', Sonia Bruganelli svela il suo concorrente preferito: 'Non era Antonella Fiordelisi' Le dichiarazioni di Laura Freddi In occasione del compleanno di Laura Freddi, che ha compiuto ...

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi: "Micol ti scrivo una lettera per farti una proposta ufficiale..." ComingSoon.it

Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultima edizione del GfVip e Matteo Diamante sono tornati insieme Le indiscrezioni riguardo una possibile riconciliazione ricorrono dalla fine del ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...