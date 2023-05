... che consiglio darebbe al nostroper risolvere questi problemi così profondi 'Sono un osservatore e basta; non do consigli neanche a mia moglie. Serve ladi comunità politiche, ...Poi bisognerà pensare alla. Modello Genova 'Stiamo lavorando in questi giorni a uno ... Ministro, dalc'è chi accusa dei ritardi il 'partito del no' ambientalista. 'Bisogna ...Poi sarà il turno dellae a questa missione ilintende dedicarsi inaugurando però un cambio di paradigma nella gestione dei fondi. Nel centrodestra, soprattutto tra i meloniani, ...

Governo, ricostruzione in due fasi: subito 100 milioni, poi 300 dall’Ue La Stampa

Una struttura di missione per monitorare e coordinare gli interventi delle Regioni contro il dissesto idrogeologico. E un commissario straordinario per farsi carico dell’alluvione ...(Adnkronos) – “È stata una tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva in Emilia Romagna – dal G7 in Giappone – per un sopralluog ...