Governo convoca sindacati Cgil | “Ascolteremo ma condizioni per sciopero generale”

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Ili leader di, Cisl, Uil e Ugl a Palazzo Chigi per il 30 maggio prossimo. Ampia la rosa di temi al centro del nuovo round, che segue quello del 30 aprile scorso,to alle 15.45 dal sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano. Al centro infatti ci saranno le riforme istituzionali, la delega fiscale, l’inflazione, la sicurezza sul lavoro, le pensioni e la produttività. A questo incontro, si legge nella e mail inviata a Landini, Sbarra, Bombardieri e Capone, seguirà “l’avvio o la prosecuzione di tavoli specifici con i ministeri interessati” “Nellazione delci sono una serie di titoli. Ma in quei titoli che ci sono stati indicati – afferma il leaderMaurizio Landini – vedo delle mancanze: non si parla ...

Ili leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl a Palazzo Chigi per il 30 maggio prossimo. Ampia la rosa di temi al centro del nuovo round, che segue quello del 30 aprile scorso, convocato alle 15.Ili leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl a Palazzo Chigi per il 30 maggio prossimo. Ampia la rosa di temi al centro del nuovo round, che segue quello del 30 aprile scorso, convocato alle 15.' Prosegue il confronto delcon le associazioni di categoria e con i sindacati sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale'. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si sottolinea che ...

Governo convoca sindacati. Cgil: "Ascolteremo ma condizioni per ... Adnkronos

Il Governo regionale ha convocato i sindacati dei lavoratori dell’amministrazione per discutere dei problemi che riguardano il contratto di lavoro. Una riunione attesa dai sindacati anche alla luce ...Anche il potentissimo capo della Banca Commerciale, Toeplitz, probabilmente allertato dal capo del governo, convocò i due Sraffa minacciando querele se non fossero state smentite le notizie, peraltro ...