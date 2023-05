Goodbye Julia | la recensione | bugie | colpa e sorellanza nel film di Mohamed Kordofani

(Di lunedì 22 maggio 2023) La nostradi, primosudanese in concorso nella sezione Un Certain Regard, che racconta un dramma domestico con sullo sfondo la precaria situazione politica dello Stato nordafricano. Debutto alla regia e in un festival internazionale perche con il suopresenta nella sezione Un Certain Regard unestremamente interessante e immerso nella storia recente del Sudan. Il regista propone una storia di espiazione e perdono tra due donne che però tanto racconta delle criticità della società di un paese come quello nordafricano, un luogo dove le disparità e il razzismo dilagano come una piaga che infetta ogni personaggio in scena, dettandone i comportamenti e le motivazioni in un ...

FOTO Un certain regardè la prima proiezione di domenica 21 maggio. Le due donne protagoniste della pellicola rappresentano la complicata relazione e le differenze tra le comunità del ...Un Certain Regard Sabato 20 maggio, in programmazione per la sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard, ci sono: Only The River Flows di Shujun Wei edi Mohamed Kordofani. Il ..., nel Sudan diviso Les Meutes , nella Casablanca violenta Il titolo può essere tradotto come "branchi". Hassan e il figlio Issam vivono in un quartiere popolare di Casablanca, metropoli ...

Goodbye Julia, la recensione: bugie, colpa e sorellanza nel film di ... Movieplayer

Tunisia’s Kaouther Ben Hania joined early frontrunners for the Palme d’Or in Cannes with her haunting “Four Daughters”, about the decision by a group of teenage girls to join the jihad in Syria.Two female friends spend time together before one of them moves to New Zealand.