Golf | PGA Championship 2023 | trionfa Koepka | quinto Major in carriera per lui

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il vincitore del PGA, di scena a Oak Hill, è Brooks. Capolavoro del 33enne della Florida, che si aggiudica il torneo per la terza volta in, portando a 5 il numero divinti, e lo fa con il punteggio di -9. Battuto Viktor Hovland, che deve accontentarsi della seconda posizione con -7 e mastica amaro per un fatale doppio bogey. Insieme al norvegese in seconda posizione c’è anche Scottie Scheffler, che chiude l’evento con un sensazionale -5 e si garantisce il ritorno al numero uno del mondo. Superato dunque Jon Rahm, solo 50°. In top 10 anche Cam Davis, Kurt Kitayama e Bryson DeChambeau al quarto posto con -3, e Rory McIlroy settimo con -2. SportFace.