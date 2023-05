(Di lunedì 22 maggio 2023) Forse raramente un Major recente è stato così ricco dida raccontare come il PGA. Da Oak, infatti, arrivano parecchi spunti per poter archiviare la questione di un torneo che farà molto discutere nel futuro più prossimo, per tutte le conseguenze di alcuni risultati. Il primo argomento di discussione, chiaramente, è legato al vincitore. Brooksaveva abbandonato il PGA Tour per unirsi alla Superlega araba, la LIV; la sua vittoria crea un numero importante di effetti, tra cui il puro e semplice fatto che alla Ryder Cup è quasi impossibile che non lo si vedrà. Del resto l’ha ribadito anche il capitano americano, Zach Johnson: se ci si qualifica e si fa parte della LIV, il posto nel team USA è ugualmente assicurato. Detto ciò, ...

Il vincitore delChampionship 2023 , di scena a Oak Hill, è Brooks Koepka . Capolavoro del 33enne della Florida, che si aggiudica il torneo per la terza volta in carriera, portando a 5 il numero di Major vinti, e ...Prima o poi doveva succedere. Un uomo del LIVTour ha vinto un Major. Brooks Koepka, uno dei primi a passare con la SuperLega araba, ha vinto negli Stati Uniti ilChampionship 2023. Per l'americano si tratta della ... Continua a leggere -......del quinto Major in carriera e del terzoChampionship della carriera (l'aveva già vinto nel 2018 e nel 2019). Una curiosità: è il primo Major vinto da quando ha deciso di giocare per la LIV(...

Golf, PGA Championship 2023: da Koepka a Block passando per Scheffler, quante storie da Oak Hill OA Sport

Forse raramente un Major recente è stato così ricco di storie da raccontare come il PGA Championship 2023. Da Oak Hill, infatti, arrivano parecchi spunti per poter archiviare la questione di un torneo ...Scottie Scheffler has gotten so used to the putts he needs to make going in during his rise to stardom, when they don't, it's a surprise. While Scheffler put together a game charge during the final ...