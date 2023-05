Gli perforano intestino durante colonscopia | “sarà risarcito con 300 00 euro”

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo un calvario passato attraverso dieci ricoveri e cinque interventi, arriva la condanna per i due ospedali veneti. Il tribunale ordinario di Vicenza ha condannato l’Usl 7 Pedemontana e l’Azienda Ospedale-Università di Padova a un risarcimento di oltre 300 mila, di cui più di 230 mila a carico dell’azienda sanitaria vicentina, nei confronti del 52enne F.F. di Schio, che ha preferito mantenere l’anonimato. La sentenza è arrivata in seguito a una vera e propria odissea durata tre anni alla fine della quale l’uomo, vittima di plurimi errori medici, oltre ad aver perso un cospicuo tratto dicostretto per il resto della vita ad espletare i propri bisogni solidi in una sacca che gli fuoriesce dall’addome. La vicenda ha avuto inizio nel maggio 2013 quando, a causa di un forte dolore addominale, F.F. si è presentato al ...