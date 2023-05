Gli impianti eolici offshore sono pericolosi per la fauna marina?

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’importanza dell’eolico nel lungo percorso della transizione energetica è innegabile. Nel 2022, nonostante i ritardi dei Paesi europei, assieme al solare ha soddisfatto il dodici per cento dell’elettricità globale (dieci per cento nel 2021). Ogni impianto porta con sé qualche criticità, ma negli ultimi mesi quello che sta sollevando più polemiche è il modello. Perchè? I più convinti detrattori pensano che gli animali, nuotando vicino alle pale posizionate in mare aperto, possano correre dei rischi. Negli ultimi due mesi nove balene sispiaggiate sulle coste di New York e del New Jersey e i parlamentari repubblicani (statali e federali) hanno dato la colpa allo sviluppo di un grande parco eolicoche sorge nell’area. Al momento una correlazione però non c’è, mentre le ipotesi più realistiche indicano che a ...