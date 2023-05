Giulia Salemi snobbata da Megan Fox | «Le chiesto un selfie e ha detto no secca»

(Di lunedì 22 maggio 2023). Tutto è partito da un Tweet del comico Andrea Dianetti, ex allievo di Amici, che racconta dell'aneddoto in cui ha incontrato Emma Watson in un...

super glamour con il suo mini - dress gold Come abbinare il mini - abito diPiccola pausa a Miami pere il fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia è volata ...... Il volto di Canale 5 , il quale pare vorrebbe nella prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality showal posto della Bruganelli come opinionista, si è detto certo ...Il commento dial post di Dianetti: L'incontro con Megan Fox Non si sono fatte attendere le reazioni, anche da parte di vip. C'è chi prende in giro Dianetti, fingendo che anche Emma ...

Giulia Salemi gelata da Megan Fox: “Mi ha detto no secca” Notizie.it

Giulia Salemi snobbata. Tutto è partito da un Tweet del comico Andrea Dianetti, ex allievo di Amici, che racconta dell'aneddoto in cui ha incontrato Emma Watson in ...Giulia Salemi è stata snobbata da Megan Fox: l'influencer italo-persiana l'ha incontrata all'aeroporto di Miami, ma è stata gelata appena si è avvicinata a lei.