Giulia Salemi | ecco 5 curiosità che forse non sai sull’influencer

(Di lunedì 22 maggio 2023)oggi è un’affermata influencer e showgirl; la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio molto tempo fa. La sua notorietà è passata anche per le relazioni con personaggi famosi intrattenuti dall’ex gieffina; fra i suoi ex fidanzati troviamo Francesco Monte, Giovanni Angiolini, Luca Bergamaschi. Oggi è felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli: il...

snobbata. Tutto è partito da un Tweet del comico Andrea Dianetti , ex allievo di Amici , che racconta dell'aneddoto in cui ha incontrato Emma Watson in un museo a Parigi. 'Non dico quale ...super glamour con il suo mini - dress gold Come abbinare il mini - abito diPiccola pausa a Miami pere il fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia è volata ...... Il volto di Canale 5 , il quale pare vorrebbe nella prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality showal posto della Bruganelli come opinionista, si è detto certo ...

Giulia Salemi gelata da Megan Fox: “Mi ha detto no secca” Notizie.it

Giulia Salemi snobbata. Tutto è partito da un Tweet del comico Andrea Dianetti, ex allievo di Amici, che racconta dell'aneddoto in cui ha incontrato Emma Watson in ...Giulia Salemi è stata snobbata da Megan Fox: l'influencer italo-persiana l'ha incontrata all'aeroporto di Miami, ma è stata gelata appena si è avvicinata a lei.