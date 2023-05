Giulia De Lellis presa di mira dagli hater a Cannes | ' Vuole imitare Georgina Rodriguez'

(Di lunedì 22 maggio 2023)Deè tornata a far parlare di sé, questa volta sul Red Carpet di, dove ha sfilato in un bellissimo abito nero Yves Saint Laurent con il capo coperto, alla prima del film ' May ...

Vediamo cosa dicono i commenti sotto al post instagram diDeDe, a Cannes la maglia con il seno in vista. Attaccata sui social: 'Volgare e senza classe'De, ...Decriticata dai fan. Il look trasparente non lascia immaginare proprio nulla e il seno, visibile sotto il top, le costa una pioggia di critiche. L'influencer ha pubblicato dei post in ...Denon ha voluto mancare al Festival di Cannes 2023 , evento a cui da qualche anno presenziano anche le influencer, invitate dai vari brand, scelta che però fa storcere il naso a molti. ...

Giulia De Lellis, a Cannes la maglia con il seno in vista. Attaccata sui social: «Volgare e senza classe» leggo.it

Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé, questa volta sul Red Carpet di Cannes, dove ha sfilato in un bellissimo abito nero Yves Saint Laurent con il capo coperto, ...Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta gravidanza di Elisa Visari che, secondo i rumor, avrebbe iniziato a sfoggiare un pancino sospetto.