Giulia De Lellis al Festival di Cannes | tutte pazze per il look da diva dell’imprenditrice digitale Un gesto social non passa inosservato

(Di lunedì 22 maggio 2023)Deruba la scena alle star della Croisette con un totalda vera. Poi arriva ildi un’ex gieffina IlDicontinua a stupire con i suoi red carpet e le sfilate di celebrities e web star nazionali e internazionali. A rubare la scena alle donne più belle al mondo – Irina Shayk inclusa – è l’italianissimaDecon un toralda verache ha saputo catturare l’attenzione dei tabloid internazionali e dei fan. L’imprenditriceha scelto per l’occasione un sexy abito firmato YSL perfetto per valorizzare le sue curve e l’incarnato etereo. Schiena scoperta, guanti vedo non vedo, cappuccio morbido ad ...

Sceglie un abito elegantissimo di Yves Saint Laurent e ha il capo coperto La 27enne attaccata sui social per il vestito: "Vuole imitare Georgina Rodriguez"Desi sente una diva sulla Croisette: sfila sul red carpet del festival di Cannes con un look iconico . Alla prima del film "May December" , dal regista Todd Haynes fa passerella davanti ...Vediamo cosa dicono i commenti sotto al post instagram diDeDe, a Cannes la maglia con il seno in vista. Attaccata sui social: 'Volgare e senza classe'De, ...Decriticata dai fan. Il look trasparente non lascia immaginare proprio nulla e il seno, visibile sotto il top, le costa una pioggia di critiche. L'influencer ha pubblicato dei post in ...

Giulia De Lellis a Cannes col top trasparente: il nude look senza reggiseno vale oltre 10mila euro Stile e Trend Fanpage

Attimi di terrore per Beatrice Valli quando questa mattina si è accorta che la figlia Azzurra, 3 anni, aveva ingoiato una moneta. Da qui è partita subito la corsa verso l'ospedale nella giornata di do ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...