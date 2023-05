Giro d’Italia | sabato 27 maggio Tarvisio – Monte Lussari

Leggi su udine20

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cronometro individuale estremamente impegnativa. I primi 10 km circa si svolgono in piano o leggera discesa prevalentemente lungo la Ciclovia Alpe Adria e permettono di sviluppare grandi velocità.Giunti al Torrente Saisera (Cronometraggio intermedio) iniziano circa 8 km pavimentati in cemento che portano al Santuario. Il tratto di salita vera e propria in 7.5 km propone pendenze attorno al 12% medio con i primi 4.8 km al 15% (paragonabile al tratto centrale dello Zoncolan). Parte finale ondulata con un breve strappo (fino al 22%) in entrata al paese seguito da una breve discesa e una risalita fino all’arrivo.(18,6 km, dislivello 1050 metri) Km 7,3 Dislivello 889 m Pendenza Max 22%, un’affascinante novità sulle Alpi Giulie Ilè storia e tradizione, ma è anche novità e ...