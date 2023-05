Giro d’Italia 2023 | tutte le salite e i GPM della terza settimana Tre tappe d’alta montagna prima della cronoscalata di sabato

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Comincerà domani la106ma edizione del. Dopo una corsa finora piatta in termini di spettacolo tra i big, l’ultimavedrà sicuramente andare in scena la battaglia per conquistare la maglia rosa (attualmente di proprietà del francese Bruno Armirail). Levere inizieranno già domani con la sedicesima tappa, la Sabbio Chiese – Monte Bondone (203 chilometri e 5200 metri di dislivello). I corridori saliranno sul Passo di Santa Barbara (12,7 km all’8,3%), il Passo Bordala (4,5 km al 6,7%), il Matassone (11.4 km al 5.6%) e il Serrada (17,7 km al 5,5%),di affrontare il Monte Bondone. Quest’ultima salita sarà di 21,4 km al 6,7% (con un tratto di 7 km all’8,2% nel ...