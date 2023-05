Giro d’Italia 2023 | terza settimana al via | sarà finalmente spettacolo?

(Di lunedì 22 maggio 2023) In occasione del secondo e ultimo giorno di riposo, alè tempo di bilanci e previsioni verso quella chel’ultima e decisivadella Corsa Rosa numero 106. Inutile nascondersi, per vari motivi fino ad ora sono mancati loe le emozioni della lotta tra i pretendenti alla classifica generale. Tra casi Covid, un percorso forse troppo squilibrato in favore delle ultime tappe e condizioni meteo spesso sfavorevoli, fatta eccezione per qualche fuga che ha strappato applausi, ilha rappresentato una continua escalation di delusioni e polemiche tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori. L’ideale storia d’amore tra ile gli italiani, che va avanti da oltre un secolo, ha subito una prima incrinatura con l’attendismo totale dei big ...

... per la prima volta dalla sua comparsa in, sopra la quota ... e di un'affari in aumento del 9%. " La mobilità del nostro ......per prendere le difese della food influencer è più famosa'...per prendere le difese della food influencer è più famosae ... Basta fare untra gli scaffali di questi supermercati oppure ......adulti abbiano accesso a una terapia che migliora neldi ... finora disponibile insoltanto per i bambini di età pari o ... inoltre, non permette l'attivazione della vitamina, importante ...