Giro d’Italia 2023 | sedicesima tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone Paesi e città attraversate | a che ora passa di preciso

Portate pazienza ancora un po'. Non c'è fretta, soprattutto non ne hanno i corridori, quelli di classifica, quelli che sulla carta puntano a vincere il, quelli che sognano di portare la maglia rosa a Roma. Quelli che si attendono di vestirla all'ombra del Colosseo tra meno di una settimana e ricevere per questo il Trofeo Senza Fine ...Unità'intenti messa nero su bianco in un documento ('... Da lì unper le frazioni del ravennate, tra i cittadini e i tantissimi ... L'in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il ...Otto. Sono le volte in cui la fuga è andata a buon fine in questo2023. Due invece le tappe vinte da un favorito per la vittoria finale. Due crono. Conquistate da Remco Evenepoel che ha lasciato la Corsa Rosa per Covid alla fine della prima settimana. ...

Giro d'Italia: a Bergamo vince McNulty, Armirail resta leader. Festa rosa dalle valli al Sentierone - Foto L'Eco di Bergamo