Giro d’Italia 2023 | Savoldelli | “La corsa si deciderà su due salite Crans Montana decisione sbagliata”

(Di lunedì 22 maggio 2023) A conclusione della quindicesima tappa del, quella con il grande arrivo a Bergamo dopo 195 km (con partenza da Seregno, tappa in cui è tornato a splendere anche il sole) abbiamo raggiunto telefonicamente Paoloper fare un bilancio di queste prime due settimane di. Da domani con la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 205 km si aprirà la terza e ultima settimana di questa 106esima edizione dellaRosa. Paolo, ti aspettavi questo tatticismo? “I grandi al momento non si sono ancora mossi, è quasi sempre arrivata la fuga. La tappa di ieri mi aspettavo andasse così, ma ad essere sincero mi aspettavo qualcosa in più nelle tappe precedenti”. In due settimane non c’è mai stata battaglia in salita. Che idea ti sei fatto dei valori in campo? “I distacchi ...

Unità'intenti messa nero su bianco in un documento ('... Da lì unper le frazioni del ravennate, tra i cittadini e i tantissimi ... L'in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il ...Unità'intenti messa nero su bianco in un documento ('... Da lì unper le frazioni del ravennate, tra i cittadini e i tantissimi ... L'in queste situazioni tira fuori il suo meglio. Non è il ...Otto. Sono le volte in cui la fuga è andata a buon fine in questo2023. Due invece le tappe vinte da un favorito per la vittoria finale. Due crono. Conquistate da Remco Evenepoel che ha lasciato la Corsa Rosa per Covid alla fine della prima settimana. ...