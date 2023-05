Giro d’Italia 2023 | il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana Sfida Thomas-Roglic | Caruso c’è per il podio

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Terminata anche latappa del. Oltre al colpo di scena iniziale, con il ritiro di Remco Evenepoel, e alla caduta di Tao Geoghegan Hart, è cambiato davvero poco in chiave big. Andiamo a scoprire i promossi ed i bocciati tra iper la conquista della Corsa Rosa. CHI SALE Primoz: fino ad ora è apparso sempre e comunque in controllo, sembra un gradino sopra tutti gli altri. Anche la squadra adesso è molto più presente al suo fianco, un vantaggio in più. Può anche limitarsi a gestire per poi dare una semplice sgasata in montagna nei prossimi giorni per saltare al comando della classifica. È il grande favorito, occhio a non sottovalutare però i rivali. Geraint: ha lasciato la Maglia Rosa, ma è ancora davanti a tutti in ...