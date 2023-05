Giornata mondiale biodiversità 2023 | i numeri in Italia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ispra: "Con un numero di specie animali, vegetali e di tipi di habitat tra i più alti d’Europa, l’può essere considerata un hot spot di" “Con un numero di specie animali, vegetali e di tipi di habitat tra i più alti d’Europa, l’può essere considerata un hot spot di”. Così l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sulla pagina Facebook, in occasione delladella. Per la flora, ricorda Ispra, si contano: 8.249 specie e sottospecie di piante vascolari, 1.209 briofite e 2.704 licheni. E sono oltre 58mila le specie di fauna (circa 60mila se si considerano anche le sottospecie). “Questa ricchezza è particolarmente preziosa anche perché un’altissima percentuale ...

Nel suo giorno di nascita, 20 maggio, si celebra ladelle api.Dopo essersi trasformata in pianista per Eurovision, nelladedicata alle api, ha vestito (letteralmente) i panni di un'apicultrice, con tuta e scafandro, ispezionando gli alveari ...Anziani, giovani e api, i protagonisti del progetto promosso da Korian e ApicolturaUraba.it. Bee Korian, l'iniziativa che si tiene in ...

Lo evidenziano due rapporti pubblicati dall'Ufficio federale dell'ambiente, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità ...Una settimana intensa per Papa Francesco quella dal 2 al 6 agosto, sarà a Fatima e a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù.