Giornata della biodiversità | l’alluvione in Romagna è ben più grave di un po’ di polvere in una fontana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il 22 maggio è lamondiale. Il Presidente Mattarella ricorda che: “È una ricorrenza importante per condividere, insieme, la sensibilità delle giovani generazioni e la consapevolezza del valore del patrimonio naturalistico”. Proporrei una cerimonia alla PresidenzaRepubblica: chieda al Comune di Roma il permesso di versare un po’ di innocuadi carbone nelladi Trevi, colorandola di nero per qualche minuto, prima che il normale ricambio dell’acqua porti via il carbone. La cerimonia si potrebbe ripetere in ogni capoluogo di provincia dove ci sia una. A Genova il Comune ha colorato di rosso ladi Piazza De Ferrari per celebrare la festa dei Pompieri. Invece del rosso, mettiamo il nero. ...