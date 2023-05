Giorgio Armani sfila alla Mostra del Cinema di Venezia a Settembre

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 22 maggio 2023) Life&People.it Dopo gli esperimenti di Versace agli Oscar e al Festival di Cannes un altro brand italiano presenterà una collezione durante la rassegna dedicatasettima arte. Proprio così: al Festival diandrà in scena unata evento incentrata sul mondo delfirmata. Un evento che testimonia quanto il mondo del fashion stia cercando sempre più di utilizzare le vetrine di riferimento non solo attraverso gli abiti sfoggiati dalle star sul Red Carpet, ma certificando proprio materialmente la propria presenza con iniziative studiate ad hoc per l’occasione. Retorna in Laguna Per lo stilista italiano più famoso nel mondo – reduce dlaurea ad honorem ricevuta pochi giorni fa all’Università degli Studi ...