Giorgia Meloni in Emilia Romagna | “Siamo pronti a fare la nostra parte”

(Di lunedì 22 maggio 2023)arriva indopo la riunione del G7 ad Hiroshima in Giappone: “la” Il Presidente del Consiglio,, dopo aver lasciato il G7 di Hiroshima, ha visitato oggi le zone alluvionate del Forlivese e del Ravennate. Al termine del sopralluogo, l’incontro in Prefettura, a Ravenna, con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, al quale ha detto: “Dobbiamo lavorare assieme. Dopo il terremoto abbiamo ricostruito tutto, non lasceremo solo nessuno”. Atterrata all’aeroporto di Rimini, pochi minuti prima delle 12, evitando fotografi e giornalisti in attesa al Ridolfi di ...

Documento che sarà portato all'attenzione del governo nell'incontro di domani, martedì 23 maggio, che il presidente della Regione Stefano Bonaccini avrà con la premierinsieme alle ...Dai grandi della Terra ai dannati del fango. Dieci ore di volo esi ritrova in due mondi diversi. Da Hiroshima a Ghibullo, dove in mattinata la premier affonda per la prima volta i suoi stivali di plastica nell'acqua melmosa del Ronco esondato. ...Molto attiva la presidente del Consiglio italiana, che, per l'emergenza maltempo nell'Emila - Romagna, ha lasciato l'incontro in anticipo, dopo avere ricevuto unanime solidarietà e ...

Hiroshima, 21 mag. 21 (Adnkronos) – Sopralluogo della premier Giorgia Meloni nelle frazioni più colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna nelle province di Forlì e Ravenna. La premier ha incontrato ...L’operazione calosce ha funzionato. Seppure in zona Cesarini. Giorgia Meloni è comparsa in tailleur scuro e camicia bianca nella improvvisa conferenza stampa di Hiroshima quando oramai in Italia era ...