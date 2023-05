Ginevra Lamborghini | prime foto con il cast di Beautiful

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Vi avevamo già anticipato che due cantanti italiane sarebbero entrate neldiper girare alcune puntate qui in Italia. Una è Jasmine Carrisi, l’altra è. Proprio l’ereditiera ed ex vippona ha pubblicato una serie disui suoi social insieme ai protagonisti della nota soap. Negli scatti si vede chiaramentein compagnia degli attori tra le strade di Roma. Si riesce anche a capire che sono stati a Piazza Navona. Tra gli altri, laè stata al fianco di alcuni dei personaggi più amati di: Brooke, Ridge, Taylor e Liam, solo per nominarne alcuni. Chi interpreterà? La PR internazionale della Forrester Creation. Tant’è che ilsarebbe andato in ...