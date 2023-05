Gianni Mion e l' ignavia di Don Abbondio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Oggi Sergio Mattarella era al Monumentale di Milano, in visita alla tomba di Alessandro Manzoni nel 150esimo della sua morte. Ha pronunciato un discorso sobrio e civile, manzoniano, in cui ha ricordato l’orizzonte morale in cui Don Lisander seppe collocare gli uomini del suo tempo e di questa nostra Italia che stava nascendo. Ha ricordato anche la “Colonna infame”, che “ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle folle anonime”. Ma oggi, a Genova, altre parole avrebbero avuto bisogno di giudizi forti e imparziali come quelli di Manzoni. Al processo per il Ponte Morandi ha deposto l’ex ad della Holding Edizione,. E ha confessato di aver saputo nel 2010, in una riunione di vertice, che esisteva un rischio crollo. Ma non si fece niente. “Non dissi nulla e mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. ...

Queste le dichiarazioni dell' ex ad della holding Edizioni,, raccolte dal TgLa7 all'uscita del tribunale di Genova, doveoggi, nell'udienza per il crollo del ponte di Genova, ha ...Nel corso di una riunione a cui parteciparono l'Ad di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia,- ex Ad della ...Di momenti bui e frasi che riaprono le ferite, dalla tragedia del ponte Morandi del 14 agosto 2018, ce ne sono stati tanti, ma la deposizione di oggi di, per quasi 30 anni ad di Edizione, cassaforte della famiglia Benetton e proprietaria di Autostrade, è un coltello affilato che torna a fare male. L'ennesimo. Per Egle Possetti, ...

Ponte Morandi, Gianni Mion al processo: «Nel 2010, otto anni prima, seppi che era a rischio crollo, ho taciuto ilgazzettino.it

Dichiarazioni che destano scalpore perché arrivano da un manager di lungo corso delle società del gruppo Benetton. Gianni Mion, ex amministratore delegato della holding dei Benetton Edizione, ex ...Nel corso di una riunione a cui parteciparono l'Ad di Aspi Giovanni Castellucci, il direttore generale Riccardo Mollo, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia, Gianni Mion - ex Ad della ...