Gianluca Gaetano | il gol ‘sorpresa’ tramuta il Maradona in una bolgia – VIDEO

(Di lunedì 22 maggio 2023) Primo gol in stagione perche, entrato con l’Inter nel finale, ha regalato tanta gioia alcon il gol del 3-1. Il Napoli si è aggiudicato la sfida della 36esima giornata di Serie A battendo l’Inter algrazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e. L’edizione odierna de Il Mattino si è voluto soffermare proprio sul giovane centrocampista azzurro sottolineandone la gioia che ha provato nel segnare una rete contro i nerazzurri dell’Inter, la sua prima rete in stagione. Un momento indelebile, emozionante, che rimarrà per sempre nella memoria di. Il primo gol in Serie A è un traguardo che non si dimentica facilmente, soprattutto quando viene segnato contro l’Inter, una delle finaliste della prestigiosa Champions ...

, centrocampista del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro l' Inter, in cui ha siglato la rete del 3 - 1. Queste le sue parole: Conclude ...Il centrocampista del Napoli,, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri contro l'Inter: le sue dichiarazioni Intervistato dai microfoni di Dazn dopo Napoli - Inter,ha così parlato anche del suo ...Il centrocampista del Napoliha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3 - 1 contro l'Inter. Come festeggerai il gol ' Mi hanno sempre voluto bene tutti. Adesso vado subito a casa dalla ...

Napoli-Inter, la prima volta di Gaetano: «Spalletti mi fa i complimenti da inizio anno» ilmattino.it

. Spalletti: “vincere stasera era stimolante. Abbiamo dimostrato la qualità che ci ha contraddistinto per l’intera stagione” " Vincere stasera era stimolante ma anche importante per tanti motivi e per ...Il giovane calciatore , la scorsa stagione protagonista della pronizione in Serie A della Cremonese travolto dall’emozione , dopo aver realizzato il terzo gol nella sfida contro l’Inter: Non riesco a ...