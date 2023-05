Giallo a Milano | omicidio-suicidio in via Cogne | indagano i carabinieri

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il sopralluogo deiin via, a, dove lunedì mattina 22 maggio si è verificato quello che gli inquirenti ritengono, dalle prime informazioni raccolte, un. Un uomo si è lanciato dal settimo piano di un palazzo all'interno del quale è stato poi trovato il cadavere di un altro uomo. I militari hanno rinvenuto il primo cadavere davanti al condominio, identificandolo in un 51enne italiano. Nell'appartamento dove viveva, hanno poi trovato il secondo cadavere, privo di documenti d'identità e con ferite da arma da taglio sul corpo.

... residente a, con il fidanzato di 33 anni. Le due macchine - dalla prima ricostruzione dei ... L'unico sopravvissuto, il 33enne che abita a Nosate, e' stato trasportato in codiceall'...... italiano ma con lavoro in Svizzera, che è stato trasportato in ospedale codice. Dinamica da ... Su PrimaOvest leggi "Incidente mortale a Turbigo: ecco chi sono le due giovani vittime"... ambientato tra Torino edove è in corso il concerto di Bruce Springsteen". C'è l'immancabile Maria Masella , prolifica autrice di punta della casa editrice e poi 'al profumo ...

Milano, omicidio-suicidio in via Cogne: uccide un uomo a colpi di ... IL GIORNO

Un ragazzo di 16 anni è stato urtato da un bus in viale Sempione ad Arese (hinterland nord di Milano) nella mattinata di lunedì ... Il giovane, stabilizzato, è poi stato trasportato in codice giallo ...Una donna ha perso stamani il controllo della sua vettura che si è ribaltata in una roggia. A salvarla è stato l'intervento prima di un automobilista di passaggio e poi dei vigili del fuoco. È accadut ...