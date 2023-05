‘GialappaShow’ | rendiamo grazie alla Gialappa’s Band

Leggi su funweek

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’operazione nostalgia era dietro l’angolo, invece GialappaShow – il nuovo programma dellache ha debuttato domenica 21 maggio su Tv8 – sembra una ventata d’aria fresca. Sarà in parte colpa dell’offerta televisiva attuale, ma è in parte merito proprio di Marco Santin e Giorgio Gherarducci: il format si discosta pochissimo dai programmi che laha sfornato negli anni ’90 e già questo – di per sé – è sorprendente. Chi si aspettava un tentativo di attualizzare quantomeno lo schema degli iconici programmi del trio (ora duo), ha capito già dal primo frame che non era questo il caso: Paola Di Benedetto (conduttrice eccezionale della puntata) e il Mago Forest hanno introdotto lo show dallo storico contesto del citofono. Dimostrando, in realtà, che quando un format è originale e geniale è capace di superare anche la ...