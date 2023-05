GialappaShow | li aspettavo da tanto e non hanno deluso le mie aspettative | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ho aspettato il ritorno della Gialappa’s band con ansia e loro non mi. Guardare ieri seraè stato come tornare indietro agli anni duemila quando ero una ragazzetta senza problemi e senza responsabilità. Che bel salto nel passato mifatto fare. La formula è rimasta quella di quegli anni, sono cambiati solo i comici del cast. Per me Mediaset ci ha davvero perso a non riconfermare la Gialappa’s perchédavvero uno zoccolo duro di telespettatori affezionati che li seguono ovunque. Detto questo ieri sera mi sono fatta delle sane risate. Midivertito con leggerezza e nonostante non ci sia stato il trash cheamo, perché i Gialappi il trash lo prendono in giro ma non lo fanno, non avrei voluto che la puntata finisse. Forrest ...