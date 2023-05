Giada Russo morta in un incidente | dopo cinque anni arrestata l' amica

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una corsa a 130 km/h a bordo di una Porsche, lo schianto contro un albero sulla via Aurelia , a Donoratico, in provincia di Livorno. Il corpo fuori dall'abitacolo. Morì così, 21, di ...

Una corsa a 130 km/h a bordo di una Porsche, lo schianto contro un albero sulla via Aurelia , a Donoratico, in provincia di Livorno. Il corpo fuori dall'abitacolo. Morì così, 21 anni, di Rosignano nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2017. A distanza di quasi sei anni dall'incidente, è stata arrestata l'amica, Martina Mucci , che al momento dell'incidente

