Ghoulam | «Dura per l’Inter in Champions League Una soluzione»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’ex giocatore del Napoli Faouzisu Sky Sport ha parlato dell’impegno più importante della stagione deldi Simone Inzaghi. POSSIBILITÀ –spiega come affronterebbe la partita: «Il Manchester City ha dominato il Real Madrid, che ha fatto un solo passaggio nei primi 20 minuti nella metà campo offensiva. La vedoper, che comunque ancora gioca in campionato e la finale di Coppa Italia. Ho visto contro il Milan, il modo di ripartire da dietro sotto pressione con i tre centrocampisti e le corse importanti sui lati possono essere la via più giusta per mettere in difficoltà gli inglesi. Lanciare Dzeko e Lautaro Martinez sarebbe un suicidio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...