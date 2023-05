Gevi Napoli | dopo la salvezza è tempo di nuove presentazioni

(Di lunedì 22 maggio 2023) La paura, poi la tensione e, successivamente, la gioia incontenibile.è riuscita nel suo intento, centrando lain Lega Basket A negli ultimi istanti di una stagione complicata e di difficile risoluzione. Tutto è bene quel che finisce bene in una città che,aver festeggiato lo scudetto calcistico dei partenopei, potrà disporre di un club anche nella massima serie italiana di pallacanestro. Adesso, però, èdi pianificare il prossimo futuro con l’obiettivo di passare una prossima annata in modo più tranquillo: sotto al Vesuvio è stato presentato Alessandro Dalla Salda, nuovo Amministratore Delegato del club cestistico., presentato il nuovo Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda (Credit foto – pagina Facebook del ...

