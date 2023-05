Gerardo è stato trovato | il figlio Antonio | “Grazie a tutti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBarbarisi, cinquantenne avellinese di Rione Parco, due giorni fa era scomparso nel nulla non lasciando traccia di se ai propri familiari, i quali, preoccupati di non vederlo rientrare in casa, hanno allertato le forze dell’ordine e scritto dei post sui social per dare l’allarme. Dopo giorni di ansia e paura, fortunatamente, l’emergenza è rientrata nell’odierna tarda mattinata quando, lo stesso, si è presentato volontariamente al comando dei carabinieri. Sconosciute le cause del suo allontanamento ma, quello che importa, è il suo ritorno a casa e le sue condizioni, le quali non destano preoccupazione. “Ringraziocoloro che si sono attivati per aiutare a cercare mio padre, si né presentato lui stesso dai carabinieri e la situazione è rientrata. La famiglia ringrazia di nuovo ...