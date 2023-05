Geolier | Coma Cose e Bresh alla XXVII edizione del Meeting del Mare

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMarina di Camerota è pronta ad accogliere ildel, il festival ideato da don Gianni Citro, che dal 1997 porta nella località cilentana migliaia di giovani da ogni parte d’Italia. “Davvero” è il tema dellache si terrà dall’1 al 3 giugno nella suggestiva location di Baia di Lentiscelle. In programma più di 50 appuntamenti in tre giornate, non soltanto musicali con tre headliner, uno per giornata:(1 giugno),(2 giugno) e(3 giugno). Organizzato dFondazionedelC.R.E.A. con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Camerota e della Camera di Commercio e Confesercenti di Salerno, il festival presenta ...