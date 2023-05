(Di lunedì 22 maggio 2023) La recente retrocessione in Serie C dellanon sembra placare le ambizioni del club di proprietà di Joe Tacopina. Gli emiliani so...

Una giornata di squalifica per Camara (Parma), Ceppitelli (Venezia), Kone (Frosinone), Sabelli (), Strootman (), Vignali (Como) e Zanellato (). Un turno di stop per Melidona (Ascoli) ...... resteranno fermi per una partita Vignali (Como), Kone (Frosinone), Sabelli, Strootman (), Camara (Parma), Zanellato () e Ceppitelli (Venezia). Un turno anche a Melidona (staff tecnico ...Il difensore e il centrocampista delerano già diffidati e sconteranno lo stop nel prossimo ... Ceppitelli (Venezia), Kone (Frosinone), Vignali (Como), Zanellato ().

Genoa, la Spal strizza l'occhio a un dirigente Calciomercato.com

Il Giudice sportivo ha squalificato nove calciatori dopo la 19a giornata di ritorno della Serie BKT: due giornate a Bellusci (Ascoli) più ammenda, due giornate anche a Glik (Benevento); un turno a Cam ...Dopo le promozioni in Serie A di Genoa e Frosinone, è stato definita anche la griglia dei playoff. Le squadre in corsa per l’ultimo posto promozione sono: Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e ...