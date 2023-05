Genoa | il nuovo Grifo riparte da tre senatori

Ilsi siederà presto a trattare col club tedesco. Intanto il Grifone è alle prese con il ... in settimana è previsto un incontro con la dirigenza per discutere i dettagli delaccordo.Per questo i blucerchiati cercano unproprietario. A proporsi in pole c'è Alessandro Barnaba, ... il nostro progetto prevede anche l'acquisto del Ferraris con la proprietà del". Insomma, il ...Il primo acquisto per rafforzare ilin serie A potrebbe venire dall'Herta Berlino della ...si svolgerà l'incontro tra Gilardino e la dirigenza del Grifone per discutere i dettagli del...

Mercato Genoa: piace Piatek. In settimana nuovo accordo per ... Pianetagenoa1893.net

Chiusa la parentesi Serie B e mantenuta la promessa di restarci un solo anno, il Genoa comincia a pianificare il ritorno in A. La riconquista della massima categoria porta con sé l'obbligo di rinforza ...Krzysztof Piatek, nella prossima stagione, potrebbe tornare a giocare là dove è di fatto esploso nel nostro campionato, al Genoa. I rossoblu, freschi di ...