Gene Gnocchi in lacrime per l’Emilia Romagna | “È una terra che non ce la può fare da sola”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 22 maggio 2023), in collegamento da Faenza con Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai2, ha condiviso alcuni dei momenti più drammatici vissuti in prima persona durante l’ondata di maltempo che, in questi giorni, sta devastando. Nel raccontare le difficili condizioni in cui si trova il popolo emiliano, il celebre cabarettista non è riuscito a trattenere le, commuovendosi in diretta. “Sono abituato a venire lì a divertirci, ma stavolta non me la sento: quello che è successo è incredibile”, ha esordito nel corso della puntata di ieri, domenica 21 maggio 2023: Ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto. Hanno perso la casa, l’attività lavorativa, tutte le cose più care che avevano. Quando diciamo che questanon è abituata a chiedere, ma è abituata a ...