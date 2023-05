Gene Gnocchi in lacrime per l’alluvione in Emilia-Romagna | “Anche noi sfollati | mia moglie ha salvato le mie figlie”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Siamo stati, devo dire grazie a miache ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via. Ero a Roma, qui è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino si stava allagando, lei ha preso le bambine e le ha portate in salvo dai nonni”: è unemozionato quello che parla a Citofonare Rai2 mentre racconta il dramma delin. “Sono abituato a venire lì e divertirci ma questa volta non me la sento”, dice il comico nel programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Inha raccontato la sua esperienza: “Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l’attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano. Non sono ...

'Faccio fatica a parlare Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano'. E' il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna. 'Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ..."Faccio fatica a parlare Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano". E' il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza, nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna. "Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie: io ero a Roma, mia moglie ...in collegamento da Faenza alla trasmissione Citofonare Rai2 ha raccontato come l'alluvione in corso abbia colpito persone a lui care e di come anche lui sia stato sfollato assieme alla ...

Alluvione, Gene Gnocchi in lacrime in diretta: «Siamo stati sfollati, mia moglie è riuscita a salvare le bambi leggo.it

“Siamo stati sfollati, devo dire grazie a mia moglie che ha avuto la freddezza di recuperare le bambine e portarle via. Ero a Roma, qui è arrivata la segnalazione che il quartiere vicino si stava alla ..."Ci hanno sfollato, alcuni nostri amici hanno perso tutto". Il racconto di Gene Gnocchi sull'alluvione in Emilia-Romagna a 'Citofonare Rai2' ...