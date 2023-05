Gene Gnocchi in lacrime in diretta | ' Siamo stati sfollati | le bambine portate via da mia moglie L' Emilia Romagna da sola non ce la fa'

'Faccio fatica a parlare… Da soli non ce la possiamo fare, dateci una mano'. E' il messaggio che, trattenendo a stento la commozione, invia da Faenza , nel cuore dell'alluvione che ha devastato la Romagna . Alluvione,in lacrime in diretta: 'Siamo stati sfollati, mia ...Nell'ultima puntata di Citofonare Rai 2 ,ha portato la propria testimonianza sull'accaduto. Alluvione in Emilia - Romagna, la testimonianza di. In collegamento da Faenza , ...E ancora, Simona Ventura, Iva Zanicchi, Ligabue : tutti uniti per sostenere l'Emilia Romagna. Il maltempo si abbatte sull'Emilia Romagna: fiumi esondati e centinaia di sfollati X Leggi ...

Alluvione, Gene Gnocchi in lacrime in diretta: «Siamo stati sfollati, mia moglie è riuscita a salvare le bambi leggo.it

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Gene Gnocchi è stato ospite in collegamento con Paola Perego e Simona Ventura nel corso dell'ultima puntata di Citofonare Rai2, andata in onda domenica 21 maggio. Il comico non è riuscito a trattenere ...