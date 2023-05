Gemma Galgani manda una frecciatina velenosissima alla dama Gabriella | Dovresti andare a

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023)con la: dopo il loro ultimo incontro in studio non si placa latorinese Si è concluso una nuova stagione di Uomini e Donne il programma in cui non solo i ragazzi circolo la loro anima gemella, ma anche persone over sono in cerca di un compagno di vita. Ad esser lì dentro da ormai ben 10 anni e latorineseche, dopo essere uscita anche diverse volte dal programma con alcuni cavalieri, ancora non sembra aver trovato quello giusto. Quest’anno, sarà costretto a passare nuovamente l’estate da sola, esattamente come gli scorsi anni: forse a farle compagnia sarà la sua amica Ida Platano, che lo scorso anno ha cercato di raggiungere laa Torino per ...