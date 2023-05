GdS – Roma su Tielemans dopo Aouar e N’Dicka | le trattative

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 22 maggio 2023) 2023-05-21 11:38:34 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Fatto l’accordo con il centrocampista del Lione, assalto a quello del Leicester. Sul difensore c’è anche il Psg Se chiedete ai tifosi dellache cosa intendano per futuro, vi risponderanno con una sola parola: Budapest. L’avvenire è incagliato al 31 maggio, alla finale di Europa League che sancirà il destino della stagione. Ma quando si è dirigenti, c’è anche il dovere di pensare oltre, ai giorni in cui il mese di agosto sarà presente e ci saranno nuovi sogni da sognare. Per questo la società giallorossa, grazie alla intraprendenza del general manager Tiago Pinto, sottotraccia si sta già muovendo sul mercato, cercando di costruire la squadra che verrà. Non nascondiamolo. Il “settlement agreement” sottoscritto con la ...